Spinazzola senza corrente, i numeri sono horror: pochi dribbling e un solo tiro in porta

Achille, sempre lui. Il semidio eroe di Omero aleggia ancora su Leonardo Spinazzola. Quindici mesi fa il tendine ha fatto crac interrompendo il momento più bello della carriera dell’esterno azzurro. La lunga riabilitazione, il ritorno in campo e l’impressione (a Tirana) di aver già smaltito tutto. E invece no. Oggi Spina sembra il tallone d’Achille (appunto) della Roma di Mourinho alla disperata ricerca di uomini che possano alimentare situazioni alternative in attacco. Leonardo è sempre stato l’uomo in più, l’attaccante aggiunto che creava superiorità e regalava agli attaccanti assist e soluzioni. Oggi di quel giocatore è rimasto solo il nome sulla maglia, almeno per ora. Lo dicono le prestazioni deludenti con errori grossolani in difesa (vedi il gol del Betis) e una incapacità di saltare l’uomo davanti come ieri contro il Napoli. L’ex atalantino è stato il peggiore in campo come hanno sottolineato i mugugni del pubblico al momento del cambio. Una partita che probabilmente Spinazzola non avrebbe giocato se solo Zalewski non avesse accusato una influenza a poche ore dal match.