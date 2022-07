Spinazzola scivola e scherza: “Sono quasi al 100%”. Abraham e Dybala se la ridono

L'esterno ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram un reel in cui scivola sul pallone e cade in allenamento

Leonardo Spinazzola ha pubblicato sul proprio profilo ufficiale Instagram un reel in cui scivola sul pallone e cade in allenamento dopo un dribbling. L'esterno ha scherzato nella didascalia sulla sua condizione fisica: "Sono quasi al 100%". Tra i commenti troviamo le risate di diversi giocatori della Roma come Tammy Abraham, il nuovo arrivato Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, ma anche di ex giallorossi come Juan Jesus e Matteo Politano. Di seguito riportiamo il divertente video.