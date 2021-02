Spinazzola scherza durante l’intervista: “Parlo spagnolo e portoghese, l’italiano così così” – VIDEO

Leonardo Spinazzola non è più una sorpresa. L’ex Juve è uno dei segreti della Roma in questa stagione e ieri oltre all’assist per Dzeko nell’azione che ha portato al gol dell’1-0, ha fatto la differenza giocando nella difesa a tre dopo l’uscita di Cristante. Al termine del match ha parlato in zona mista e prima dell’intervista ha scherzato con il giornalista: “La lingua? Spagnolo o portoghese vanno bene, l’inglese un po’ meno. Se parliamo portoghese va bene, italiano così così” ha detto ridendo.