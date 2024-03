Spinazzola, relax in Umbria con la famiglia: e riceve un ritratto speciale – FOTO

La Roma riprenderà gli allenamenti mercoledì in vista della partita con il Lecce. Daniele De Rossi è a Madrid, mentre Leonardo Spinazzola ha deciso di festaggiare il suo compleanno (che sarà domani) in Umbria. L'esterno ha pranzato con la moglie e i due figli a Trevi, a pochi passi da Foligno la sua città natale. Il terzino ha ricevuto anche un regalo speciale: un ritratto che lo rappresenta con la maglia della Roma e quella della Nazionale mentre ha in mano la coppa dell'Europeo del 2021 e la Conference League. Spinazzola ha deciso di ricaricare le pile in questi giorni per poi farsi trovare pronto da Daniele De Rossi. Nella gara contro il Sassuolo ha abbandonato il terreno di gioco per un piccolo problema muscolare. Settimana scorsa si è allenato in palestra e punta a tornare in gruppo nei prossimi giorni. Nel mirino c'è il Lecce, ma soprattutto il derby del 6 aprile.