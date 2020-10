Spinazzola: “Questo è lo spirito giusto”. Villar: “Buon punto in uno stadio complicato” – FOTO

La Roma va sotto tre volte ma tre volte riesce a rimontare. Alla fine contro il Milan finisce 3-3 e dopo il pareggio i calciatori giallorossi hanno commentato sui social il punto ottenuto a San Siro. Il primo è stato Leonardo Spinazzola, in campo novanta minuti: “Un pareggio ottenuto con carattere e voglia di non cedere mai. Questo è lo spirito giusto per continuare a crescere. Adesso subito focalizzati sulla prossima tappa europea”.