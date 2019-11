Spinazzola: “Problema alla caviglia risolto, sono scivolato per una zolla. Dobbiamo giocare da Roma”

Spinazzola non è in campo dal primo minuto, al suo posto c’è Santon. Il terzino ex Juve ieri ha accusato un piccolo problema alla caviglia nella rifinitura a Trigoria. Ecco le sue parole nel prepartita.

SPINAZZOLA A SKY

Hai avuto un problema nella rifinitura, come stai?

Tutto risolto, era alla caviglia, mi si è alzata una zolla e sono scivolato.

Ti sorprende il rendimento dell’Istanbul Başakşehir?

Sapevamo già dall’andata che sono una buona squadra, con buone individualità. Lo dimostra anche il fatto che sono primi nel girone, sarà una partita bella e difficile.

Cosa vi dirà Fonseca negli spogliatoi?

Di giocare da Roma, come sappiamo, e provare a vincere.

SPINAZZOLA A ROMA TV

Una partita molto difficile. Come si affronta?

Sì è una partita complicata che dobbiamo vincere giocando da Roma. Dobbiamo entrare in campo solamente per vincere.

Loro sono una squadra pericolosa.

All’andata ci avevano messo in difficoltà nel primo tempo con il possesso palla, li abbiamo studiati e se giocheremo come noi sappiamo e con le loro stesse motivazioni vinceremo.