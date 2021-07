Spinazzola, pranzo in famiglia prima della Finlandia: “E ora si parte” – FOTO

Il giocatore sarà visitato dal professor Orava a Turku. Entro stasera il volo per Helsinki

Leonardo Spinazzola è pronto a partire per la Finlandia. L'esterno si è goduto un ultimo pranzo in famiglia, con la moglie, il figlio e alcuni amici e parenti, prima della partenza per Turku (via Helsinki). Per caricarsi, sui social l'Azzurro ha usato una frase molto cara alla Roma: "La forza del lupo è il branco, La forza del branco è il lupo. E ora si parte". La Roma ha organizzato il charter che partirà questo pomeriggio da Ciampino. In serata il consulto con il dottor Orava, che opererà il giocatore al tendine d'Achille già domani.