Ancora una volta tra i più positivi. Leonardo Spinazzola è stato forse il giocatore della Roma che ha offerto la prestazione più convincente nel deludente pareggio di ieri sera ottenuto sul campo del Benevento. Uno 0 a 0 che ha lasciato l’amaro in bocca a tutta la squadra, compreso il terzino che su Instagram ha così commentato la gara: “Consapevoli che potevamo fare di più, ma non c’è tempo per i rimpianti, giovedì abbiamo degli ottavi di finale da conquistare”.

Spinazzola sarà costretto agli straordinari viste le tante assenze in difesa. Anche giovedì nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League con il Braga l’ex Juventus scenderà in campo dal primo minuto, con tutta probabilità ricoprendo ancora una volta il ruolo di terzo centrale di sinistra.