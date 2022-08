Spinazzola: “Piano piano mi sto riprendendo. Siamo più forti dell’anno scorso”

News as roma: tutte le notizie

Le parole del difensore giallorosso: "Nel primo tempo potevi stare 3-0 facile facile"

Redazione

Leonardo Spinazzola è intervenuto ai microfoni di Dazn dopo la gara con la Salernitana. Queste le sue parole:

SPINAZZOLA A DAZN

In cosa dovete migliorare? “Dobbiamo tenere più la palla. Nel primo tempo in fase di pressione andavamo spesso a vuoto e correvamo male. Con la qualità che abbiamo dobbiamo fare molto meglio. Nel primo tempo potevi stare 3-0 facile facile".

Come stai?“Sto bene, mi sto piano piano riprendendo e sono felice”.

Il tuo secondo tempo. “Nel secondo tempo avevo anche molti più spazi perché loro attaccavano. Nel primo tempo loro erano molto chiusi. Nel secondo tempo mi sono sentito bene e fino alla fine le gambe andavano”.

Che aria senti intorno a te?“Quando vinci un trofeo e arrivano giocatori di qualità ti alzano il livello e sta a noi fare meglio. Il traguardo? E’ ancora presto per parlarne. Ci guardiamo e sappiamo che siamo migliorati molto. Ti senti più forte e contro tutte le squadre te la giochi tranquillamente”.

SPINAZZOLA A SKY

Vi siete menati in campo come Tuchel e Conte? "Pensavo peggio, è andata bene. È stata una partita molto tranquilla, pensavo peggio".

L'1-0 vi sta stretto. "Sì, senza dubbio. Nel primo tempo potevamo stare 3-0 in totale tranquillità. Era la prima partita, i nostri attaccamti li faranno e non sbaglieranno quelle occasioni. Tre punti, è iniziata bene".

Con tante gente di qualità tu a Karsdorp spingete meno? "No, è la partita. Loro difendevano a cinque, poi è normale che quando Zaniolo, Dybala e Abraham hanno più spazio noi siamo più dietro con i quindi che ci prendono e loro sono più agevolati".

Come bisogna affrontarti? Diamo un consiglio agli avversari. Il primo uomo lo salti sempre, sei in una grande condizione."Mi sento ancora di migliorare tanto e lo farò, queste due settimane c'è tanto lavoro, ora c'è una partita a settimana ma poi le partite saranno molto ravvicinate e io voglio essere pronto. Non diciamo niente agli avversari".

Mourinho quando sente che è la stagione giusta dice ai suoi calciatori 'Ragazzi, questa è una stagione importante'. A voi l'ha già detto? "No, ancora no. Ha detto di pensare partita dopo partita. Ma quando arrivano giocatori di qualità ed esperienza ti guardi intorno nello spogliatoio, pensi che sei migliorato e che puoi fare molto di più in campionato".

SPINAZZOLA A RAI DUE

"Tante occasioni nel primo tempo, dove potevamo finire 3-0 con tranquillità. E' andata così, abbiamo portato a casa tre punti ed è quello che conta".

Tuo figlio Mattia ti segue sempre? "E' rimasto a casa con la madree la sorella, però mi segue sempre in tv o allo stadio con la Roma".

Ti chiede di portare a Roma lo scudetto?"Ancora è piccolo e non le capisce certe cose".

Tu che sei grande pensi allo scudetto? "No, è prestissimo, poi so che l'asticella si è alzata perchè sono arrivati giocatori di qualitè ed esperienza. Vedremo di partita in partita".

Come stai? "Mi sono sentito molto bene. Nel secondo tempo continuavo a spingere e mi sentivo bene. Devo ancora migliorare per mettere più corsa e forza".