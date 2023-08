Spinazzola, nuovo anno stesso copione: i fischi dell’Olimpico sanno di addio

Stagione nuova, vecchio Spinazzola . Il treno di Foligno che ha fatto alzare tutti in piedi durante l'Europeo del 2021 ormai è dirottato. Il numero 37, dopo l'infortunio subito contro il Belgio al tendine d'Achille, non è riuscito più a tornare ai suoi livelli. Mourinho gli ha dato fiducia contro la Salernitana preferendolo a Zalewski, ma l'ex Juventus non è riuscito ad essere decisivo. Un solo dribbling riuscito, zero tiri verso la porta e su 5 cross tentati solamente uno è andato a buon fine. L'ultimo passaggio alto completamente sbagliato intorno all'ora di gioco ha fatto capire a Mou che era il momento di cambiare.

Dentro Zalewski e buona parte dei 60.000 dell'Olimpico hanno riempito di fischi il giocatore italiano. In estate era sul mercato, ma l'offerta araba non lo ha convinto. Il suo contratto è in scadenza e quella che doveva essere la stagione della rinascita è iniziata nel peggior modo possibile. Se Spinazzola non cambierà marcia l'addio sarà inevitabile. I contatti per il rinnovo non ci sono e rischia di lasciare la Capitale da svincolato.

Spinazzola non va: sulla sinistra spazio a Zalewski

Per uno Spinazzola che scende c'è uno Zalewski che sale. Il polacco, anche lui reduce da un'annata storta, è entrato molto bene in partita dando vivacità alla fascia sinistra. Adesso è lui il candidato per una maglia da titolare a Verona. Sabato i giallorossi saranno ospiti al Bentegodi per la prima trasferta stagionale. Il numero 59 punta all'adeguamento del contratto, ma la società vuole prima vedere la risposta del campo. Su quella zona c'è sempre la possibilità di far giocare El Shaarawy. Dalla prossima torneranno Dybala e Pellegrini e lo spazio in attacco si restringe per il Faraone. Non è da escludere che possa giocare lì un buon numero di partite. Anche a destra c'è abbondanza, ma Kristensen non ha convinto alla prima. Presto per dare giudizi, però contro i gialloblù potrebbe tornare dal 1' Karsdorp. Rick e Nicola titolari alla prossima dopo un'estate sul mercato. Infatti entrambi erano gli indiziati per fare cassa prima della ricca cessione di Ibanez e delle vendite dei 'bambini' di Mou.