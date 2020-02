Spinazzola: “Non possiamo difenderci e basta. Oggi sarà più difficile dell’andata”

La Roma vuole centrare gli ottavi di finale di Europa League. Per farlo dovrà uscire col sorriso dalla Ghelamco Arena di Gand: si parte dall’1-0 dell’andata firmato da Carles Perez. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Leonardo Spinazzola. Ecco le sue parole.

SPINAZZOLA A ROMA TV

Prima partita da dentro o fuori della stagione.

Sarà una partita complicata, più di quella all’Olimpico. Ci siamo preparati, l’ambiente li spingerà molto. Loro sono una squadra molto fisica e dobbiamo gestire bene la profondità perché ci hanno messo in difficoltà all’andata.

Loro faranno la partita per vincerla cercando di recuperare l’andata. Non dobbiamo snaturarci.

Non possiamo venire qua per difenderci e basta. Siamo venuti qui per fare la nostra partita. Dobbiamo giocare come se fossimo sullo 0-0. Dobbiamo fare una partita normale.

Serve per dare continuità, stiamo iniziando a rivedere la Roma.

Lo speriamo tutti, stasera è una partita da dentro o fuori. Poi penseremo al campionato, ma stasera è fondamentale.