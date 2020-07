Spinazzola: “Non abbiamo mai perso la fiducia. Con questo modulo giochiamo meglio”

Leonardo Spinazzola ha parlato nel pre-partita di Roma–Inter. La squadra di Fonseca proverà stasera a centrare la quarta vittoria consecutiva contro la formazione di Conte. Queste le dichiarazioni del terzino giallorosso.

SPINAZZOLA A ROMA TV

La squadra ha fiducia?

Non l’abbiamo mai persa. Non arrivavano solo i risultati. Ora cerchiamo di dare continuità.

Cosa è cambiato rispetto a qualche settimana fa?

Penso che il gioco sia salito pian piano. Abbiamo ritrovato solidità in difesa con questo modulo che ci consente di difendere bene e il gol lo troviamo.

Tanti punti di differenza tra Inter e Roma. Sono veritieri?

Noi abbiamo perso tanti punti in periodi in cui andavamo benissimo. E’ un peccato. Non stiamo qui a parlare di partite di tanti mesi fa. Siamo due ottime squadre e stasera vedremo un’ottima partita.

SPINAZZOLA A SKY

E’ anche una partita dove conteranno le motivazioni, loro inseguono la Juve voi consolidare il quinto posto. Chi avrà più motivazioni?

Credo che le abbiamo entrambe e andremo forte tutti e due.

Un’opportunità importante per capire se questo sistema può andare e se avete costruito qualcosa per il prossimo anno…

Penso che dopo la quarantena con questo modulo ci esprimiamo in maniera migliore, non so se grazie al lavoro fisico o mentale. Abbiamo trovato una solidità difensiva che ci permette di stare più tranquilli.

Quindi avanti così con questo modulo?

Possiamo andare avanti con entrambi i moduli, dipenderà di volta in volta come stiamo.