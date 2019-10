Spinazzola: “Nessun alibi. Impariamo la lezione. Subito testa a domenica.”

Il match della Roma si è concluso in pareggio con un calcio di rigore inesistente assegnato al Borussia M’Gladbach dall’arbitro Collum a pochi secondi dalla fine. Tanta la delusione dell’ambiente romanista, che vede sfuggirsi 3 punti che avrebbero chiuso il discorso qualificazione per i sedicesimi di finale. Leonardo Spinazzola nonostante la rabbia lancia un messaggio importante alla squadra tramite il suo profilo ufficiale Instagram: “Nessun alibi. Impariamo la lezione. Subito testa a domenica”. A Roma arriverà infatti il Milan di Stefano Pioli, una gara che non si può sbagliare.