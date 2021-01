Spinazzola: “Mi sento bene. Scudetto? Ora no, ad aprile vedremo…”

La Roma vuole sentirsi grandissima. Per farlo ha bisogno di tre punti contro l’Inter nel lunch match dell’Olimpico. A pochi minuti dal fischio d’inizio ha parlato Spinazzola, che rientra oggi dal primo minuto. Ecco le sue parole.

SPINAZZOLA A ROMA TV

Come stai? Come hai passato questa settimana? Il tuo rientro arriva in una partita molto importante.

Ho usato questi giorni per prepararmi al meglio, mi sento bene.

Momento fondamentale: prima l’Inter e poi il derby. La Roma è in corsa per la Champions e forse anche per qualcosa in più.

Noi non ci pensiamo, oggi è una gara importante come le altre. Pensiamo partita per partita, avversario per avversario e ad aprile vedremo dove saremo.

L’Inter ti porta bene, hai fatto il primo gol con la Roma. Speriamo arrivi il bis.

Non lo so, spero che arrivi la vittoria anche se facessi una prestazione insufficiente.