Spinazzola: “Mentalmente mi sento giovanissimo. Ho poca pazienza”

Gli infortuni, hai mai pensato di non farcela o sei sempre stato ottimista?"Nono, ci sono stati parecchi mesi ma di non farcela nel senso che ritorno a giocare ma non come avrei voluto, quello è il non farcela, il non essere tornato me stesso. È il mio dono e il mio difetto che la pazienza è poca, io voglio risultati immediati e quindi è un dono e un difetto".