Spinazzola: “Lukaku ha grandi potenzialità. Bello avere giocatori così”

Come si mette nelle condizioni migliori Lukaku? “Romelu ha potenzialità e può farcela da solo. Basta metergli la palla lì e si porta dietro 2 giocatori. E’ bello avere questi giocatori”.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Roma senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Forzaroma per scoprire tutte le news di giornata sui giallorossi in campionato e in Europa.