Spinazzola, terminato l’intervento al tendine d’Achille

Spinazzola si sta operando in questo momento a Turku

È terminata da pochi minuti l'operazione al tendine d'Achille a cui in mattinata è stato sottoposto Leonardo Spinazzola. Lo riporta Sky Sport. Volato ieri in Finlandia, il terzino giallorosso e della Nazionale si è affidato alle mani del professor Sakari Orava, ritenuto uno dei massimi esperti del settore che insieme che insieme al suo team ha operato Spinazzola a Turku. Infortunatosi durante il quarto di finale di Euro2020 contro il Belgio, i successivi accertamenti hanno evidenziato la lesione sottocutanea del tendine d'Achille, con Spinazzola che in quella circostanza fu costretto a lasciare il campo in barella. Già domani Spinazzola, accompagnato dalla moglie Miriam, potrebbe tornare in Italia.