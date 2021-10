Italia, Spinazzola in Senato: “Rientro a novembre, ce la potrei fare”

L'esterno della Roma e della Nazionale protagonista nell'evento 'Omaggio allo sport tricolore': "Devo dire grazie al gruppo e alla mia famiglia. Mourinho e Mancini mi aspettano? Anche io..."

Leonardo Spinazzola ospite in Senato per rappresentare la Nazionale campione d'Europa, insieme al presidente della Federcalcio Gabriele Gravina. Questa mattina il giocatore della Roma si è recato a Palazzo Madama in occasione dell'evento 'Omaggio allo sport tricolore', presentato da Simona Ventura, in cui vengono consegnati dei riconoscimenti agli atleti azzurri che si sono distinti nel 2021 alla presenza della presidente del Senato Elisabetta Casellati, oltre ovviamente al presidente del Coni Giovanni Malagò. Ovviamente l'esterno giallorosso è tra questi, insieme ad altri del calibro di Marcell Jacobs e i medagliati nelle Olimpiadi e le Paralimpiadi di Tokyo. Prima la parola a Gravina:"Abbiamo costruito un percorso in maniera attentissima, Spinazzola è stato protagonista ma anche - purtroppo - vittima con l'infortunio. Però lo vedo già correre, per cui lo aspettiamo a braccia aperte. Dopo aver vinto col Belgio non c'era la musica, ma silenzio tombale invece delle solite canzoni che hanno accompagnato tutte le altre partite, per la preoccupazione per l'infortunio a Spinazzola. Tanto che pensavo di aver sbagliato corridoio".