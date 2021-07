Spinazzola rientra a Roma dopo l’operazione e incontra Mourinho – VIDEO

Ora inizia il periodo più complicato, quello della riabilitazione: il giocatore sarà fuori dai campi per 6/7 mesi

Leonardo Spinazzola è tornato a Roma dopo essersi sottoposto all'operazione al tendine d'Achille in Finlandia dal Professor Orava. Il terzino della Nazionale è rientrato nella Capitale con un volo atterrato a Ciampino insieme alla moglie Miriana. Stasera l'Italia affronta la Spagna nella semifinale degli Europei: "Un messaggio ai miei compagni? Gliel'ho già mandato in privato". Ora inizia il periodo più complicato, quello della riabilitazione. Il difensore sarà fuori per circa 6/7 mesi e salterà buona parte della stagione. Mourinho contava molto sul calciatore, ma ora bisogna correre ai ripari e intervenire sul mercato: in lista ci sono Emerson Palmieri e Marcos Alonso, con il primo in vantaggio sul secondo.