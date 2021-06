Spinazzola: “Mancini trasmette tranquillità e autostima: è la nostra forza”

Il laterale della Roma spiega i segreti di questo grande avvio di Europeo dove si sta ritagliando il ruolo di protagonista

Leonardo Spinazzola sta disputando un grandissimo Europeo, come testimoniano anche i due premi come "Star of the match" conquistati in quattro partite con l'Italia. Il laterale della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale della UEFA, inserite nella rubrica Gli insoliti sospetti dell'Italia a EURO 2020. Eccone uno stralcio: "Dopo due prestazioni da ‘star of the match’, Spinazzola è ormai considerato una delle armi più importanti di Mancini in questo torneo con la sua velocità – non a caso ha fatto registrare lo sprint più veloce dell'intera fase a gironi. "Se non fossi abbastanza veloce, non giocherei", ci ha detto con un grande sorriso. "Il mister trasmette tranquillità e autostima a tutti; coinvolge tutti, anche quelli in tribuna. Questa è la nostra principale forza".