Spinazzola già a Trigoria: lavoro individuale prima degli allenamenti in gruppo

Spinazzola non perde tempo. La Roma continua ad allenarsi a Trigoria, ancora orfana dei nazionali che si aggregheranno al gruppo per la seconda parte del ritiro estivo, quella in Portogallo dove sono previste diverse amichevoli importanti. Per chi ha chiuso più tardi la propria stagione l'appuntamento per l'inizio del lavoro in gruppo è lunedì, ma Leonardo Spinazzola è rientrato già oggi. Il terzino giallorosso è tornato a fine stagione dopo il brutto infortunio, vuole essere subito al massimo e per questo svolgerà in questi giorni un lavoro individuale che lo preparerà al ritorno in gruppo, che per i nazionali è appunto in programma tra quattro giorni. Mourinho apprezzerà sicuramente.