Spinazzola festeggia il milione di followers su Instagram: boom del +102%

L'esterno della Roma ha raddoppiato i suoi seguaci dopo l'avventura a Euro 2020

Nonostante l'infortunio che gli ha fatto saltare le ultime due partite dell'Europeo, Leonardo Spinazzola è stato l'uomo del torneo per l'Italia. Inserito dalla Uefa nella top 11 finale, ma anche diventato popolarissimo sui social. Sia per le grandi prestazioni, che per la marea di affetto ricevuto e le scene commoventi che lo hanno visto protagonista. L'esterno della Roma ha infatti raggiunto e superato il milione di followers su Instagram: un traguardo celebrato dallo stesso Spinazzola con un post, che sottolinea anche il +102%. Il che vuol dire che il giocatore giallorosso ha sostanzialmente più che raddoppiato i suoi seguaci. "Grazie a tutti!", scrive 'Spina'.