Spinazzola, festa per i 30 anni a tema safari: presenti anche i compagni di squadra

Spinazzola ha festeggiato il suo 30esimo compleanno con qualche giorno di ritardo. Infatti il 25 marzo era in Nazionale e ha dovuto aspettare per organizzare la festa con la sua famiglia e gli amici. Leonardo ha scelto il tema safari e sia lui che alcuni invitati si sono presentati con la giacca leopardata. Il locale opzionato è a due passi dallo stadio Olimpico in zona Tor di Quinto. Non potevano mancare i compagni di squadra di Spinazzola. Oltre al blocco Azzurro composta da Pellegrini, Cristante e Mancini erano presenti anche Karsdorp e Ibanez.