Spinazzola, festa a tema Bing per il figlio Mattia. Il terzino: “Grazie per riempire le nostre giornate” – FOTO

Leonardo Spinazzola ha ripreso da giovedì, insieme al resto della squadra, gli allenamenti in forma individuale. Il weekend, però, è contraddistinto da una duplice festa rigorosamente in casa. Oggi non è solo il giorno della mamma, ma anche il compleanno del piccolo Mattia che compie due anni. Il coronavirus impedisce i festeggiamenti in grande stile, ma la moglie del terzino sui propri social posta comunque la foto che li ritrae al centro di tutti i preparativi per il piccolo di casa. “Mancano gli affetti più cari, tutti i tuoi amichetti ma nonostante ciò mamma e papà hanno voluto organizzarti comunque una festicciola solo noi tre più in là quando si potrà ci rifaremo con tutti amore mio!! Ma la gioia nei tuoi occhi nel vedere l’allestimento di Bing non ha prezzo. Ancora tanti auguri vita nostra” scrive Miriam Sette. Non manca anche il post di Spinazzola su Instagram: “Grazie per riempire le nostre giornate di gioia”.