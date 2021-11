Spinazzola fa visita agli ospiti del Centro anziani fragili di Trigoria

Il terzino della Roma ha regalato un pomeriggio di sorrisi ed emozioni agli ospiti del Centro anziani fragili

Giornata impegnativa per Leonardo Spinazzola. Oltre all'allenamento in campo, il terzino della Roma nel pomeriggio ha fatto anche visita al Centro diurno anziani fragili Associazione Alberto Sordi di via Alvaro del Portillo, a Trigoria. Il giocatore giallorosso e campione d'Europa ha donato dei gadget romanisti e gli ospiti - come si legge sul sito ufficiale del club - hanno intonato "Grazie Roma" e hanno poi reso omaggio all'azzurro Spinazzola cantando anche l'Inno di Mameli. Un evento che darà il via a una serie di iniziative dedicate agli anziani.