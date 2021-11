Spinazzola fa il conto alla rovescia per il ritorno: “Ci siamo quasi”

L'esterno della Roma oggi si è allenato in campo, ha svolto esercizi col pallone e ha dato l'ennesimo segnale di un rientro in gruppo che si avvicina

Altri passi in avanti per Leonardo Spinazzola. L'esterno della Roma continua a lavorare per rientrare al più presto, scalpita per tornare ad allenarsi insieme ai compagni già a novembre. Oggi si è visto sul campo a Trigoria insieme a un preparatore, ha svolto degli esercizi e ha lavorato col pallone. "Ci siamo quasi", ha poi scritto su Instagram il terzino di Foligno che ha accompagnato anche la clessidra con il tempo ormai concluso. Pochi giorni fa la visita con il professore che lo ha operato e che ha valutato l'avanzamento positivo del percorso, senza intoppi. Per rivedere in campo in gare ufficiali Spinazzola bisognerà attendere verosimilmente il 2022, ma intanto lo step più importante del rientro in gruppo è sempre più vicino.