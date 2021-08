Spinazzola e Smalling, niente riposo: oggi a Trigoria per proseguire il recupero

I due infortunati giallorossi anche oggi sono stati a Trigoria mentre per il resto dei compagni la giornata era libera

La Roma si gode la vittoria per 3-1 contro la Fiorentina di ieri sera all'Olimpico. Per i giallorossi agosto sarà un tour de force, visto il ritorno di Conference League previsto giovedì contro il Trabzonspor. Mourinho oggi ha concesso un giorno di riposo alla sua squadra, che si ritroverà domani mattina per preparare il match con i turchi dopo la vittoria dell'andata. Non si sono riposati, invece, Leonardo Spinazzola e Chris Smalling, che anche oggi sono stati a Trigoria, proseguendo i rispettivi percorsi riabilitativi. Per l'esterno ci vorrà ancora un po', per l'inglese bisognerà aspettare verosimilmente almeno un paio di settimane per rivederlo in campo, considerata anche la sosta per le nazionali.