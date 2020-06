Pellegrini: “Superato il primo obiettivo”. Spinazzola: “Un sorriso per i tifosi”

Leonardo Spinazzola si affida a Instagram per festeggiare la vittoria sulla Sampdoria: “Ripartiamo con la giusta carica tornando a regalare un sorriso ai nostri tifosi. Bravi ragazzi e complimenti a Edin Dzeko per questo grande traguardo“. Contro i blucerchiati il terzino giallorosso è rimasto in panchina per tutti i 90′: è la terza volta di fila in campionato, dopo le esclusioni con Lecce e Cagliari comunque intervallate dai 67′ disputati con il Gent in Europa League.