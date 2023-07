Spinazzola è rientrato a Roma: stasera a cena con Mancini

Tra pochi giorni la Roma sarà a Trigoria al gran completo, anche con il rientro dei nazionali. Lunedì sono attesi gli azzurri come Spinazzola, Cristante, Pellegrini, ma anche Rui Patricio e il nuovo acquisto Ndicka. Due di loro, Zalewski e Aouar, si sono invece messi subito a disposizione di Mourinho anticipando il ritorno dalle ferie. Dopo i giorni a Ibiza, intanto, Leonardo Spinazzola ha fatto rientro nella capitale. Questa sera è stato a cena al ristorante "I Ciarli" a Casal Palocco, vicino casa, in compagnia di Gianluca Mancini, compagno in giallorosso ma soprattutto amico fraterno con cui ha condiviso anche alcuni giorni di vacanza e che è già al lavoro a Trigoria. Spinazzola ha il contratto in scadenza nel 2024, al momento di rinnovo non c'è neanche l'ombra e ogni discorso sul futuro verrà verosimilmente rimandato. E se arriveranno offerte verranno valutate.