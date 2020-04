Spinazzola: “Due anni fa la Roma ha fatto un miracolo contro il Barca” – LIVE

Continuano gli appuntamenti social dei calciatori della Roma e oggi è il turno di Leonardo Spinazzola. Il terzino, come il resto della squadra, continua ad allenarsi da casa a causa del coronavirus e queste sono le sue parole:

Che immagine ti è rimasta di Roma-Barca da spettatore?

La Roma fece un miracolo. Ribaltare la partita d’andata non è da tutti. In Champions si vedono questi ribaltoni ed è sempre bello per tutta la gente e per noi quei miracoli calcistici.

Come stai?

Bene. Quest’ora mi godo un po’ di relax con mia moglie che mio figlio dorme sennò è un allenamento continuo.

Sulle iniziative della Roma contro il coronavirus

Io sono onorato di far parte di questa società. Sapevo fosse grandissimo, ma questo mese si è rivelata una grande società perché questo è un contributo veramente importante e non è da tutti.

Qual è la partita che quest’anno ti è piaiciuta di più?

Abbiamo fatto grandi partite ma con il Gladbach abbiamo fatto veramente un grande gara ma prendemmo solo un punto all’andata. Quella è stata contro un avversario molto forte che ci ha stupito a tutti.

Come ti trovi ad allenarti a casa?

Abbastanza bene. Faccio i miei lavori, quelli che più mi serve. Da due settimane mi alleno con i miei amici di Foligno in video chat. Io mi diverto a vedere loro che soffrono (ride, ndr). Almeno ci divertiamo a distanza. Solo giovedì e domenica riposo, poi ogni tanto anche con mia moglie ci alleniamo insieme.

Con quale leggenda vorresti giocare del passato?

Ronaldo il fenomeno. Ci sono cresciuto, vedevo tutte le sue cassette. E’ il più grandi di tutti i tempi.

Com’è stato il tuo esordio all’Olimpico?

Giocare all’Olimpico è incredibile e lo dicevo già quando ci giocavo contro. I tifosi cantano dal primo al novantesimo e si sente tutto il loro calore. Il debutto è stata una bella emozione. Vedere tutta una curva per te non più contro è sicuramente una bella emozione.