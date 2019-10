Spinazzola: “Dispiaciuto per il mio secondo tempo, ho sbagliato tanto”

La Roma esce da Graz con un pareggio. Autore del gol giallorosso contro il Wolfsberger è stato Spinazzola, che ha parlato al termine del match.

SPINAZZOLA A SKY

Primo gol con la Roma.

Sono stato molto fortunato! Ma anche dispiaciuto per il mio secondo tempo, ho sbagliato molto ed è arrivato questo pareggio che ci dà dispiacere, a me soprattutto.

Dipende dalla loro capacità di pressione o vi è mancato qualcosa?

È mancata lucidità mentale. Ho sbagliato tante palle. Potevamo giocare molto meglio tecnicamente. Loro hanno pressato molto e bene, ma potevamo giocare meglio la palla.

È un aspetto da migliorare, l’avete subito anche con l’Atalanta.

Sì, ma questa era un’altra partita rispetto a quella con l’Atalanta. Qui c’era lo spazio per fare molto meglio.

SPINAZZOLA A ROMA TV

Un peccato il pareggio, perché è arrivato anche il tuo gol.

Sì, un gol fortunoso. Nel secondo tempo abbiamo avuto qualche occasione per fare gol, anche se, parlo per me stesso, ho sbagliato molti appoggi facili. Potevamo fare meglio

Problemi nell’ultimo passaggio.

Sì, perché c’era lo spazio per fargli male, loro pressavano abbastanza bene ma potevamo giocare meglio tecnicamente. E’ arrivato questo pareggio ma ci dispiace, potevamo vincerla. Ora, testa a domenica.

A cosa sono dovuti questi errori nel palleggio.

Quello lo deve dire il mister, posso parlare per me e dire che ho sbagliato veramente cose facili anche nell’uno contro uno dove non riuscivo a saltare l’uomo. Mi sono chiuso anche mentalmente, cercavo di riprovare quello che sbagliavo prima e non mi riuscivo di nuovo.

Non ti hanno aiutato i compagni.

Con il mister rivedremo cosa non abbiamo fatto bene. In venti minuti non so quanti errori ho commesso. Mi fa rabbia perché l’uno contro uno è il mio punto forte.