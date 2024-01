Spinazzola: “De Rossi era un allenatore già in campo. Abbiamo dato tutto con Mourinho”

Partiamo dall’immagine in cui De Rossi ti accompagna a festeggiare durante l'Europeo. Che persona è e che allenatore può essere? “Ho avuto la fortuna anche di giocarci in Nazionale poi ho avuto un altra fortuna di averlo all’Europeo. Era un allenatore già in campo. E’ una grande persona e un grande uomo, trasmette tanto e già lo ha fatto”