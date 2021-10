Spinazzola, continua il lavoro per tornare in campo: “Non si molla” – VIDEO

Il terzino è arrivato al giorno 87 del suo percorso di riabilitazione

Leonardo Spinazzola continua senza sosta il lavoro di riabilitazione per recuperare dalla rottura del tendine d'Achille della gamba destra. Nei giorni scorsi è tornato a lavorare sul campo, con esercizi di flessibilità e mobilità. Il terzino sta filmando il suo percorso di recupero, arrivato al giorno 87. "Non si molla" ha scritto Spinazzola su Instagram. La strada per il rientro è ancora lunga. Serviranno ancora un paio di mesi (almeno) prima del rientro in gruppo. Fino ad allora, Mourinho continuerà ad affidarsi al duo Vina-Calafiori.