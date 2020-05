Spinazzola al settimo cielo per il primo allenamento di gruppo: “Mi siete mancati ragazzi” – FOTO

La Roma questa mattina ha svolto il primo allenamento tattico dopo la quarantena. In attesa di conoscere il futuro della Serie A, che verrà deciso nel vertice in programma il prossimo 28 maggio tra il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i rappresentati del mondo del calcio, i giallorossi si allenano a Trigoria finalmente di nuovo tutti insieme tra tanti sorrisi e momenti di gioia. Leonardo Spinazzola, tramite il proprio profilo Instagram, ha voluto esprimere tutta la sua felicità per questa giornata speciale. Le parole del terzino:

“Inizia una nuova settimana di allenamenti. Questa volta insieme. Mi siete mancati ragazzi“.