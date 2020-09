Spinazzola: “Affronteremo la stagione con l’atteggiamento e la volontà di stasera” – FOTO

Tra le note positive del pareggio contro l’Hellas Verona, maturato dalla Roma al Bentegodi nell’esordio stagionale, c’è sicuramente l’ottima prestazione di Leonardo Spinazzola. Il numero 37 giallorosso, con i suoi strappi sulla sinistra e la clamorosa traversa colpita a cinque minuti dalla fine, è stato il migliore in campo tra gli uomini di Fonseca. L’esterno sinistro, titolarissimo dopo la partenza di Kolarov all’Inter, ha voluto chiudere la giornata commentando la partita sul suo profilo Instagram personale: “L’atteggiamento e la volontà messe in campo stasera sono gli elementi che ci dobbiamo portare dietro per affrontare questa lunga stagione”.