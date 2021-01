Spezia, ufficiale: Acampora e Ricci positivi al Covid

Due casi positivi al Covid nello Spezia. Il club ligure ha comunicato sul proprio sito ufficiale che Acampora e Ricci sono risultati positivi al coronavirus. Il 19 gennaio prossimo la Roma affronterà la squadra di Italiano in Coppa Italia e poi il 23 in campionato, entrambe le volte all’Olimpico. Da protocollo la loro presenza è a rischio, ma c’è tutto il tempo per recuperare in vista della doppia sfida con i giallorossi, che Matteo Ricci giocherebbe da ex. “Lo Spezia Calcio comunica che i calciatori Gennaro Acampora e Matteo Ricci sono risultati positivi al tampone naso-faringeo molecolare effettuato nella giornata di ieri. Attualmente asintomatici, i due calciatori hanno iniziato la quarantena. Come da protocollo, nella giornata di domani, il resto del gruppo effettuerà i consueti esami anti Covid-19 in vista della gara di domenica contro l’Hellas Verona“, si legge sulla nota ufficiale.