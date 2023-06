Spezia, Semplici: “I miei giocatori dicono che il rigore per la Roma è dubbio”

Le sue parole: "Con un pari ci saremmo salvati. Con il regolamento di sempre anche però bisogna prepararsi al meglio per questa prossima gara".

Semplici, allenatore dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro la Roma. Queste le parole del tecnico dei liguri:

SEMPLICI A DAZN

La partita è cambiata sull’occasione per Zurkowski che ha sbagliato di pochi centimetri. Abbiamo visto uno Spezia ben messo in campo. “Buona gara contro una squadra di valore e ferita che voleva la vittoria. I ragazzi hanno dato tutto e credo che se giochiamo con questa voglia abbiamo buone possibilità nello spareggio. Dispiace per il rigore all’87esimo dopo aver sbagliato il 2-1. Vorrei rivederlo perché i miei calciatori mi dicono che è dubbio. Con un pari ci saremmo salvati. Con il regolamento di sempre anche però bisogna prepararsi al meglio per questa prossima gara”.

Dovete azzerare questa delusione. “Sicuramente per il percprso meritavamo di più. Siamo dispiaciuti per aver perso nei minuti finali nonostante una buona gara. Dobbiamo ricaricare le pile e prepararci al meglio. E’ una partita da dentro o fuori e sarà importante arrivarci con la mente libera come abbiamo fatto oggi”.

SEMPLICI IN CONFERENZA STAMPA

"Sapevamo di giocarsi la stagione contro un pubblico straordinario. La squadra mi è piaciuta, peccato aver preso quel gol a fine primo tempo. Poi siamo rientrati bene, abbiamo sbagliato il 2-1 in maniera abbastanza netta. Poi c'è stato quell'episodio del rigore, eravamo messi bene. La loro bravura, diciamo così, ci ha messo in difficoltà. Non ho rivisto il rigore, ma i miei calciatori mi dicono che era un po' dubbio. Però abbiamo perso, abbiamo questa appendice e da martedì ci prepararemo al meglio. Avevamo tantissime assenze, ma ci abbiamo creduto sempre, da squadra, è l'aspetto più bello che porto con me a casa. Spero di recuperare qualche giocare anche se sarà difficile".

Si aspettava uno Spezia più intraprendente viste le fatiche della Roma in coppa? "Quando prendi quel gol come il secondo con cinque giocatori in linea, ben disposti, non è un aspetto fisico. La squadra ha dato tutto, anche nei cambi non avevamo grande disponibilità. Siamo arrivati a fine stagione un po' in difficoltà, ma anche inpanchina stasera avevamo 5-6 giocatori infortunati. Dispiace per la sconfitta, ma devo fare i complimenti ai ragazzi. Nonostante il ko, gli ho fatto i complimenti, perché hanno dato tutto e si sono impegnati".

Rimpianti? "Io posso parlare delle 15 partite che ho fatto, delle altre non mi permetto. Ci sono state partite come con la Cremonese in cui potevamo fare un risultato diverso per la prestazione fatta. Ma inutile stare a parlarne, non conta niente, perché conta solo il risultato. Nonostante potessimo essere salvi con il solito regolamento, ci andiamo a giocare fiduciosi questa appendice e metteremo in campo le qualità che abbiamo dimostrato anche stasera di avere".

Lo Spezia soffre partite a scontro diretto per la pressione. "Nelle ultime gare la squadra però, a parte col Torino, abbiamo sempre fatto bene per mentalità e qualità. Non abbiamo fatto risultato, ma ma ci sono pochi dubbi. C'è delusione, potevamo salvarci con un pareggio ma non è andata così. Ora è importante staccare un attimo, un giorno, poi da martedì riproporsi nel migliore dei modi. Perdere col Torino ci ha tolto quella stabilità di gioco, ma le altre 6-7 partite precedenti il rendimento è sempre stato discreto. Certo che se poi perdi conta fino a un certo punto".

Ha preferenza per la sede dello spareggio? "La mia preferenza è recuperare qualche giocatore. Mi parlavano di tre possibili situazioni, credo ci sarà una riunione domani per decidere il campo dello spareggio".

Mancheranno tanti giocatori chiave come Gyasi e Amian. "Cercherò di fare la conta e mettere in campo undici giocatori che possano interpretare al meglio la gara. La squadra si è comunque espressa discretamente. Poi avevamo riacquisito una solidità difensiva anche a cinque. Vediamo, siamo fiduciosi".