Spezia-Roma, Zalewski titolare: prima volta in Serie A

Il polacco preferito a Vina e Maitland-Niles. L'altra sorpresa di formazione è la panchina di Zaniolo

Nel giorno in cui non sarà in panchina causa squalifica Mourinho ha sorpreso tutti con due scelte di formazione. Sulla fascia sinistra, per la prima volta in stagione, sarà titolare Zalewski. Il giovane polacco è stato preferito ai due titolari Vina e Maitland-Niles. Un messaggio importante da parte dello Special One che continua a puntare sui giovani dopo il pareggio contro il Verona arrivato grazie ai gol di Volpato e Bove, classe 2002 e 2003. L'altra notizia è la panchina di Zaniolo. Dopo due gare saltate per squalifica e per infortunio il numero 22 fermo ancora ai box, stavolta per scelta tecnica. Abraham torna ad essere l'unico terminale offensivo e sarà sostenuto dai due trequartisti Pellegrini e Mkhitaryan.