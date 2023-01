Spezia-Roma, problema al flessore per Abraham: l’inglese stringe i denti

L'inglese era tornato prima negli spogliatoi ma ha scelto di andare in campo. Il numero 9 non è al meglio, ma vuole aiutare la squadra

Tammy Abraham ha accusato un problema al flessore della gamba destra nel riscaldamento prima di Spezia-Roma. L'inglese era tornato prima negli spogliatoi ma ha scelto di stringere i denti e andare in campo. Il numero 9 non è al meglio, ma vuole aiutare la squadra. Ha iniziato bene il 2023 (1 gol e 2 assist) e guiderà l'attacco giallorosso. Mourinho ha già dovuto fare a meno di Pellegrini e Zaniolo. Il capitano non si è allenato con la squadra in settimana e José ha deciso di risparmiarlo. Nicolò ha chiesto di non essere convocato per le voci di mercato. La sua cessione è vicina.