Spezia-Roma, Oliveira e Felix out per la sfida di domani. Torna Ibanez

L'ex Porto e il giovane attaccante giallorosso non partiranno per la trasferta in Liguria

Domani la Roma tornerà in campo alle ore 18 contro lo Spezia al Picco. L'emergenza in casa giallorossa non è ancora finita. Hanno recuperato Mkhitaryan, Shomurodov e Ibanez ma non ci saranno Oliveira e Felix. Oltre al solito Spinazzola e Boer. Problemi a centrocampo per il tecnico portoghese che dovrà fare a meno dell'ex Porto per la prima volta da quando è stato acquistato, a causa di un trauma contusivo al tallone sinistro. Torna anche Mancini in difesa e giocherà a Smalling e Kumbulla. Anche Zaniolo è ancora in forse, dietro ad Abraham ci saranno Mkhitaryan e Pellegrini. Felix non ci sarà per una botta all'anca, resterà a Trigoria a scopa precauzionale e tornerà a disposizione per la gara con l'Atalanta. La Roma deve ritrovare la vittoria che manca da 3 gare. I giallorossi vengono da tre pareggi di fila in campionato.