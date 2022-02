Spezia-Roma, Oliveira e compagni esultano sui social dopo il rigore di Abraham

Il centrocampista della squadra rimasto a casa impazzisce dopo la rete di Tammy. Ma non solo lui, anche Nuno Santos, Kumbulla e El Sharaawy

L'aveva già fatto questa mattina, Sergio Oliveira, rimasto a casa per un problema al tallone, aveva sostenuto tramite Instagram i compagni di squadra: "Forza ragazzi" aveva scritto in una storia. Stava seguendo i suoi dalla televisione e un minuto dopo il rigore battuto da Abraham arrivato al 97', il centrocampista impazzisce sui suoi profili social, lasciandosi andare ad un'esultanza simpatica tramite un video: "Gol Tammy!". Anche El Sharaawy insieme a Kumbulla condividono sui loro profili la gioia della vittoria. Questa la didascalia dell'ultimo post di Marash: "Fino all'ultimo respiro! Una vittoria ottenuta grazie alla grande determinazione che abbiamo dimostrato questa sera in campo! Daje Roma!". Dopo l'esultanza di Mourinho, tra le altre compare anche quella piccata di Nuno Santos che tramite un post scrive: "I carcerati avevano l'Ipad Tv". La foto lo ritrae sul pullman insieme allo Special One. Anche Gonzalo Villar, dalla Spagna, ha dimostrato ancora il suo attaccamento ai compagni con una foto su Instagram mentre assiste a Spezia-Roma con un cuoricino rosso impresso sull'immagine. In tarda serata anche il post Instagram di Tammy Abraham che ha deciso il match: "Non ti diverti!?? Meglio tardi che mai. 3 punti importanti".