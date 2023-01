Spezia-Roma, Mourinho domani non parlerà in conferenza stampa

Mourinho domani non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Spezia-Roma. Lo Special One parlerà solo ai microfoni di Dazn a fine gara. Il mister nel 2023 non ha ancora mai parlato a Trigoria di fronte ai giornalisti, l'ultima volta risale alla vigilia di Sassuolo-Roma (8 novembre). I giallorossi partiranno nella giornata di domani verso la Liguria alle ore 17. Lo Special One scioglierà gli ultimi dubbi di formazione domenica. Pellegrini è in dubbio e potrebbe riposare. Nessun problema per Zalewski che giocherà titolare.