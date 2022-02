Spezia-Roma, le probabili formazioni di Thiago Motta e Mourinho

Lo Special One recupera molti di coloro che hanno saltato la sfida contro il Verona e si prepara a schierare la formazione titolare

Domenica alle 18 la Roma torna al Picco dopo il pareggio per 2-2 della scorsa stagione che ha permesso ai giallorossi di qualificarsi alla Conference League. Mourinho recupera molti di coloro che hanno saltato la sfida contro il Verona e si prepara a schierare la formazione titolare. Unico assente da questa dovrebbe essere Ibanez, infortunato dalla partita di Coppa Italia contro l'Inter. Il brasiliano sarà sostituito da Kumbulla che formerà il terzetto difensivo a protezione di Rui Patricio con Mancini e Smalling. A centrocampo torna Mkhitaryan in coppia con Sergio Oliveira costeggiati da Karsdorp e Vina sulle rispettive fasce. A sostenere la coppia Abraham-Zaniolo - assente da due partite - ci sarà Lorenzo Pellegrini. Thiago Motta dovrebbe confermare per circa nove undicesimi la formazione scesa in campo contro il Bologna. Tra i pali ci sarà ancora Provedel con davanti Erlic e Nikolaou. I terzini saranno Amian a destra e Reca a sinistra. In mediana giocheranno Sala e Kiwior mentre dietro l'unica punta Nzola - titolare al posto dello squalificato Manaj - ci saranno Gyasi e l'ex Verde sulle fasce con Maggiore trequartista.