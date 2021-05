Spezia-Roma, le probabili formazioni di Italiano e Fonseca

Fonseca non avrà a disposizione capitan Pellegrini per l'ultima gara alla guida dei giallorossi. Diawara verso il recupero

Come al solito, sono tanti gli indisponibili in casa Roma: Zaniolo, Calafiori, Spinazzola, Veretout, Pau Lopez, Pellegrini e Ibanez. Diawara è in dubbio, ma la sua presenza in gruppo nell'allenamento in venerdì fa ben sperare. Fonseca confermerà il 4-2-3-1 di fine stagione: in porta ci sarà ancora Fuzato; davanti a lui la difesa composta da Karsdorp, Mancini, Kumbulla e Bruno Peres. In mediana potrebbe giocare Villar insieme a Darboe, mentre sulla trequarti ci sarà spazio per Pedro, Mkhitaryan ed El Shaarawy. In attacco possibile spazio per Mayoral con Dzeko che partirebbe dalla panchina.