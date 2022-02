Spezia-Roma, le formazioni ufficiali di Salzarulo e Motta

Zaniolo out, Mkhitaryan e Pellegrini dietro ad Abraham. Torna Mancini

La Roma deve ritrovare la vittoria dopo tre pareggi consecutivi. Non ci sarà Mourinho in panchina, al suo posto Salzarulo. Ritorno al modulo dell’anno scorso, 3-4-2-1 con Zaniolo out. Dietro ad Abraham ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan che torna dal 1’ dopo l’assenza con il Verona. Davanti a Rui Patricio tornerà Mancini dopo la squalifica, insieme a Smalling e Kumbulla. Scelte obbligate a centrocampo vista l’assenza di Oliveira. Sulle fasce ci saranno Karsdorp e Zalewski mentre al centro Veretout e Cristante. 4-3-3 per Motta con Provedel tra i pali, in difesa Amina, Erlic, Nikolaou e Reca. A centrocampo Bastoni insieme a Kiwior e Sala. Davanti l’ex giallorosso Verde con Nzola e Agudelo.