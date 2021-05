Spezia-Roma, le formazioni ufficiali di Italiano e Fonseca

Ecco gli undici scelti dai due allenatori che partiranno dal 1'

Manca poco per l'ultimo fischio d'inizio di questa stagione: la Roma sfida fuori casa lo Spezia per poter strappare il pass per la Conference League, una magra consolazione per un anno decisamente no dei giallorossi, ad eccezione del cammino in Europa League, terminato in semifinale col Manchester. Ancora una volta Fonseca dovrà fare a meno di molti calciatori infortunati come Pau Lopez, Mirante, Spinazzola, Ibanez, Veretout, Smalling e Carles Perez, mentre recupera Diawara dopo un risentimento al pube. A difendere i pali c'è ancora una volta Fuzato, mentre i due centrali della difesa a 4 sono Mancini e Kumbulla, sulle fasce invece Karsdorp e Santon. A centrocampo c'è Cristante insieme a Darboe, mentre la trequarti è composta da El Shaarawy, Pedro e Mkhitaryan alle spalle di Mayoral. Per lo Spezia Rafael scenderà tra i pali, con Terzi e Capradossi centrali di difesa e Vignali e Bastoni sulle fasce. A centrocampo ci sono Estevez, Agoumé e Pobega, con il tridente composto da Verde, Nzola e Gyasi.