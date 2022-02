Spezia-Roma, la moviola: ammoniti Zaniolo e Maggiore, concesso il rigore

Episodi arbitrali, cartellini e casi Var della sfida all’Alberto Picco tra Spezia e Roma diretta da Fabbri

Alle 18:05 Spezia e Roma si sfidano all’ Alberto Picco per il match della 27esima giornata del campionato di Serie A TIM 2021/22 . L'arbitro del match è il signor Fabbri della sezione di Ravenna, al Var c'è Di Paolo . Arbitro : Fabbri. Assistenti : Mondin e Scatragli. IV Uomo : Paterna. Var : Di Paolo. Avar : De Meo.

90' + 7' - Fabbri ha dubbi su questo rigore, fa segno che si andrà al VAR. Giallo per Maggiore per un calcio in faccia a Zaniolo nell'area di rigore. Concesso il calcio dal dischetto.