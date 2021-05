Spezia-Roma, Ibanez carica la squadra: “Il mio cuore è con voi”

Il brasiliano è rimasto nella Capitale a causa di un infortunio

Ibanez ha terminato in anticipo la stagione: nel derby è uscito per infortunio e non è stato convocato per la gara con lo Spezia, l'ultima di campionato. Il brasiliano ha comunque voluto far sentire la sua vicinanza ai compagni, che oggi si giocano l'accesso alla Conference League: "Io sono a casa, ma il mio cuore è con voi", scrive il brasiliano su Twitter. Non solo il difensore, Fonseca ha dovuto fare a meno anche di altri calciatori come Pau Lopez, Mirante, Smalling, Spinazzola, Veretout, Pellegrini e Carles Perez.