Spezia-Roma, arbitra Sozza. Bilancio positivo con i giallorossi

Al Var, per il match della diciannovesima giornata di Serie A, ci sarà Fabbri

Simone Sozza è l'arbitro designato per dirigere Spezia-Roma, match della diciannovesima giornata di Serie A. Il fischietto di Seregno verrà coadiuvato dagli assistenti Cecconi e Bercigli. Al Var ci sarà Fabbri. Il bilancio di Sozza con i giallorossi è positivo: 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta. L'ultima gara in cui ha incontrato la squadra di Mourinho è stata nella prima giornata di questo campionato contro la Salernitana (0-1 con gol di Cristante). Lo Spezia, invece, è imbattuto con l'arbitro lombardo: 3 successi e 2 pareggi in 5 precedenti. Ecco la designazione completa: