Spezia-Roma, arbitra Pezzuto. Al Var Pairetto

Il direttore di gara leccese incrocerà per la prima volta i giallorossi

Sarà Ivano Pezzuto della sezione di Lecce il direttore di gara di Spezia-Roma, ultima giornata di campionato in programma domenica sera. Marchi e Miele saranno gli assistenti, con Santoro quarto uomo. Al Var designato Pairetto, AVar Liberti. Pezzuto non aveva finora mai arbitrato la Roma in carriera, ma aveva già incrociato i giallorossi come quarto uomo nella gara con il Bologna, vinta per 1-0 dagli uomini di Fonseca. Di seguito tutte le designazioni dell'ultima giornata di Serie A: